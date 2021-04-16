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Співробітника фонду Навального засудили до двох років колонії за твіти

Павла Зеленського визнали винним у закликах до екстремізму.

Співробітника фонду Навального засудили до двох років колонії за твіти
Фото: Павло Чиков / Telegram

Тушинський районний суд Москви засудив співробітника "Фонду боротьби з корупцією" Павла Зеленського до двох років колонії у справі про заклики до екстремізму.

Про це пише "Медіазона" з посиланням на адвоката Світлану Байтуріну.

Заклики до екстремізму знайшли у твіттері Павла Зеленського.

У одному твіті він написав фразу "Давайте ******* [бити] цю недовладу", коментуючи самоспалення журналістки в Нижньому Новгороді, а в іншому - "Я ненавиджу вас, Путін, Пєсков, Володін та іншу мерзоту, ви стоїте за цим. Можете вважати мої слова закликом, але ви **** виродки, не гідні життя".

Справу розглядали в особливому порядку, тобто без дослідження доказів.

Обвинувачений повністю визнав свою вину.

Прокурор просив для Павла Зеленського два роки і шість місяців колонії.

Нагадаємо, що 15 квітня юристку ФБК Любов Соболь визнали винною в незаконному проникненні в квартиру співробітника ФСБ та засудили до року виправних робіт умовно.

Засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний знаходиться в колонії.

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