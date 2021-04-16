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Україна отримає військово-технічну допомогу в разі ескалації агресії РФ, - Кулеба

Йдеться про зброю, розвідувальні дані, технології, які зміцнять українську обороноздатність.

Україна отримає військово-технічну допомогу в разі ескалації агресії РФ, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

В разі відновлення масштабних бойових дій в результаті агресії РФ Україна отримає від ряду партнерів конкретну, предметну військово-технічну допомогу.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У випадку, якщо, не дай бог, активні, масштабні бойові дії поновляться, ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від ряду наших партнерів, яка істотно зміцнить обороноздатність України і допоможе нам відбити наступ агресора", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про зброю, розвідувальні дані, технології, які зміцнять українську обороноздатність.

Також Кулеба повідомив, що Україна вже підняла питання не тільки з США, але і з деякими іншими країнами про розширення тренувальних місій, які додатково ще більш масштабно сприятимуть підготовці українських Збройних сил.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

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