Голову Єврокомісії розкритикували в Брюсселі за відмову Зеленському відвідати Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмовилася від запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Київ та наразилася на звинувачення у порушенні протоколу і недостатній підтримці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Зеленський запросив фон дер Ляєн відвідати Україну для участі у святкуванні 30-річчя незалежності України, а також у інавгураційному саміті "Кримської платформи".

У відповідь на запрошення президент України отримав відмову, підписану від імені глави кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта, а не від імені самої президентки Єврокомісії, як це передбачено протоколом.

Це рішення змусило занепокоїтись дипломатів у ЄС, пише Politico. Зазначається, що відмова фон дер Ляєн може "викликати сумніви щодо її рішучості продемонструвати підтримку України в той час, коли Росія збирає на своєму кордоні найбільшу кількість військ з 2014 року".

Причиною відхилення запрошення у президентки Єврокомісії назвали занадто завантажений порядок денний. Це також викликало питання у дипломатів і офіційних осіб, оскільки події в Києві призначені на 23 і 24 серпня - час, коли Брюссель і інституції ЄС - на літніх канікулах.

Видання також зазначає, що відхилення запрошення Зеленського підкреслює непрості відносини і різні підходи до зовнішньої політики між фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський запросив Мішеля на заходи під час його офіційного візиту в Україну, коли той відвідав лінію зіткнення на Донбасі. За словами офіційних осіб ЄС, Мішель негайно пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб взяти участь у заходах в Україні, і сказав, що при необхідності змінить свої плани на літні канікули.

Інші офіційні особи ЄС заявили, що рішення фон дер Ляєн ускладнило спроби запланувати засідання Ради ЄС-Україна, яке має відбутися в Україні і яке представники Ради сподівалися провести в той самий час.

Нагадаємо, під час протокольної зйомки в Анкарі на переговорах за участю фон дер Ляєн, Мішеля та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, голові Єврокомісії не знайшлося стільця. Після інциденту асоціації із захисту прав жінок почали збирати підписи за відставку президента Євроради Мішеля.