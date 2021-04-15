У Португалії розформували державний орган після скандалу зі смертю українця в аеропорту

Трьох співробітників Служби у справах іноземців та кордонів звинуватили в побитті чоловіка.

Служба у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) закривають після смерті українця Ігоря Гоменюка, побитого її співробітниками. Про це пише Daily Sabah.

Правозахисники заявляють, що у справі Гоменюка офіцери SEF перевищили свої повноваження. Уряд Португалії заявив, що функції служби - прикордонний контроль та розслідування торгівлі людьми - розподілять між іншими адміністративними органами, а також створять Службу притулку та іноземців (SEA).

"Португалія ухвалила політики позитивного ставлення до прибуття мігрантів, тому необхідно змінити те, як державні служби вирішують проблему міграції, ухваливши більш гуманний і менш бюрократичний підхід", - заявили в уряді.

Співробітники розформованої служби зможуть влаштувати до SEA або інших поліцейських структур. Профспілка SEF вважає рішення про розформування політино керованим.

Правозахисники з питань міграції також невтішені цим рішенням, адже вважають, що "зміна уніформи" не має сенсу без змін у системі. Крім того, служба PSP, яка буде контролювати аеропорт Лісабона, раніше звинувачувалася в расизмі та агресії. У 2018 році вісім співробітників цієї служби були визнанні винними у викрадені та побитті шести людей з району, де переважно мешкають темношкірі.

У смертельному побитті звинуватили трьох офіцерів, але вони свою провину не визнали. Гоменюка побили в аеропорту Лісабона після прибуття без відповідної документації та відмови сісти на депортаційний рейс у березні 2020.

У грудні голова Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Батоеш пішла відставку після скандалу довкола загибелі українця в аеропорту Лісабона внаслідок побиття після затримання.

Також уряд Португалії ухвалив рішення про виплату компенсації родичам українця Ігоря Гоменюка, який помер в аеропорту Лісабона внаслідок побиття після затримання.