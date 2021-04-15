Голова МЗС Німеччини виступив проти зупинки будівництва "Північного потоку-2"

Гайко Маас вважає, що відмова від будівництва може привести до посилення напруженості на кордоні України і Росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив проти припинення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" як заходу впливу на Росію на тлі загострення ситуації на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На думку Мааса, відмова від проєкту не обов'язково призведе до зміни поведінки Москви і деескалації напруженості в регіоні. Міністр додав, що побоюється протилежного розвитку подій.

Як відомо, роботи з укладання труб "Північного потоку - 2" після річної перерви поновилися в грудні 2020 року. Однак, незабаром будівництво в водах ФРН було призупинено через екологів, які опротестували дозвіл подальших робіт. У водах Данії будівництво відновилося лише в лютому і, як очікується, завершиться до вересня. В цілому проект завершений приблизно на 95%.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та балтійські країни, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон вніс судно-трубоукладач "Фортуна" та його власника - компанію "КВТ-Рус" - у два санкційних списки.

У той же час уряд ФРН підтримує "Північний потік - 2", хоча в країні його критикують. Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер також заявила про можливість введення мораторію на завершення спірного проекту.

Нагадаємо, після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України. Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.