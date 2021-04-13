Німецькі екологи оскаржили в суді дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку - 2"

Оскаржити рішення регулятора в досудовому порядку не вдалось.

Організація "Німецька екологічна допомога" (DUH) оскаржила у адміністративному суді Гамбурга січневий дозвіл Федерального відомства судноплавства і гідрографії (BSH на продовження будівництва газопроводу "Північний потік - 2" у німецьких водах.

Про це йдеться на сайті DUH.

Організація вимагає скасувати дозвіл на тій підставі, що газопровідний проєкт протирічить цілям захисту клімату.

"Трубопровід є найбільшим проєктом викопного палива в Європі - його суперечність кліматичним цілям очевидна. Своїм позовом ми хочемо добитися мораторію на будівництво у німецьких водах", - сказав з цього приводу директор DUH Саша Мюллер-Креннер.

Екологи заявили, що BSH проігнорувала очікувані викиди шкідливого для клімату метану під час видобутку та переробки природного газу, що буде поставлятися "Північним потоком", і закрила очі на негативний вплив на навколишнє середовище суден та машин.

Екологи намагалися опротестувати виданий дозвіл в досудовому порядку, але BSH відхилило їх заперечення.

Нагадаємо, що після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.