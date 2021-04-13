Німецькі екологи оскаржили в суді дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку - 2"

Організація "Німецька екологічна допомога" (DUH) оскаржила у адміністративному суді Гамбурга січневий дозвіл Федерального відомства судноплавства і гідрографії (BSH на продовження будівництва газопроводу "Північний потік - 2" у німецьких водах.
Про це йдеться на сайті DUH.
Організація вимагає скасувати дозвіл на тій підставі, що газопровідний проєкт протирічить цілям захисту клімату.
"Трубопровід є найбільшим проєктом викопного палива в Європі - його суперечність кліматичним цілям очевидна. Своїм позовом ми хочемо добитися мораторію на будівництво у німецьких водах", - сказав з цього приводу директор DUH Саша Мюллер-Креннер.
Екологи заявили, що BSH проігнорувала очікувані викиди шкідливого для клімату метану під час видобутку та переробки природного газу, що буде поставлятися "Північним потоком", і закрила очі на негативний вплив на навколишнє середовище суден та машин.
Екологи намагалися опротестувати виданий дозвіл в досудовому порядку, але BSH відхилило їх заперечення.
Нагадаємо, що після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.
Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.