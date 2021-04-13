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У школі США учень відкрив вогонь по поліції, його застрелили

За цей рік у цій школі від вогнепальної зброї померли вже чотири людини. 

Школа, де відбулася стрілянина
Фото: wate.com
Школа, де відбулася стрілянина
У Теннесі (США) в середній школі 12 квітня трапилася стрілянина між учнем і правоохоронцями. Юнак першим відкрив вогонь по поліції у ванній кімнаті гуртожитку, де переховувався.

Він поранив одного офіцера, після чого правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і застрелили хлопця. Про це пише Associated Press

Мова йде про школу Остін-Іст-Магнет у місті Ноксвілл. Правоохоронці отримали повідомлення про озброєного учня, розшукали його, але той відмовився виходити з ванної. Після того, як до нього зайшов полісмен, юнак відкрив раптовий вогонь.

Фото: Knox County Schools

Поранений офіцер має ураження верхньої частини ноги, його прооперували. Мотиви того, навіщо школяр приніс зброю і чому вирішив її застосувати, поки з'ясовуються. 

AP відзначає, що в останні місяці, в які країна повертається до нормального життя після локдаунів, випадки збройних інцидентів почастішали. Під час дистанційного навчання та інших обмежень кількість масових вбивств у Штатах упала. Однак за останні тижні такі випадки з'явилися знову: 15 березня у Атланті вісім людей загинули під час нападів на азійські спа-салони, 10 людей убили в супермаркеті Колорадо 22 березня.

У школя Остін-Іст-Магнет, де вчора трапився цей інцидент, за зиму цього року внаслідок стрілянини загинуло три студенти. 

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