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У США чоловік застрелив 10 людей у супермаркеті

Поліція поки не розкриває мотиви нападу. 

Супермаркет King Soopers, де відбувся напад
Фото: CNN
Супермаркет King Soopers, де відбувся напад
У США і місті Боулдер, штат Колорадо, озброєний чоловік зчинив стрілянину в продуктовому магазині King Soopers. Загинуло 10 людей, зокрема і офіцер поліції.

Нападника затримали, пише The New York Times з посиланням на правоохоронців. CNN зазначає, що влада поки не надала жодної інформації про особу підозрюваного та його можливі мотиви. 

Очевидці стрілянини повідомили, що чоловік вів вогонь хаотично.

"Я думав, що зараз помру", - повідомив журналістам працівник м'ясного відділу Алекс Ареллано.

Він розповів, що спершу почув постріли, а потім помітив натовп людей, який біг до виходу. 

Загиблим правоохоронцем є Ерік Толлі. Він був першим, хто прибув на виклик про стрілянину. Особи інших загиблих не розголошується, адже спершу про трагедію мають повідомити їхніх родичів. 

Джерела CNN у правоохоронних органах також зазначили, що нападник був озброєний гвинтівкою AR-15. Поліція частково евакуювала відвідувачів і працівників магазину, після чого почала операцію затримання. 

Нагадаємо, що менш ніж тиждень у США, в штаті Атланта, відбувся ще один збройний напад на випадкових людей. Чоловік атакував три різні СПА-салони і вбив 8 осіб. Більшість жертв була американцями азійського походження. 

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