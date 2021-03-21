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Курт Волкер спрогнозував, якою буде політика Байдена щодо України

"Слово “Україна” тепер вживають ще й у внутрішньополітичному, не тільки в зовнішньополітичному контексті".

Курт Волкер спрогнозував, якою буде політика Байдена щодо України
Фото: Радио Свобода

Незалежно від того, як складатимуться відносини Москви та Вашингтона, Україна матиме широку підтримку в США.

На цьому наголосив колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер в інтерв’ю журналу НВ.

Волкер запевнив, що Україну підтримують у США “і демократи, і республіканці, Білий дім і Сенат, нинішня адміністрація і попередня адміністрація”.

“Всередині країни ми дійсно маємо протистояння і політичну боротьбу між партіями, і, на жаль, Україна раптово опинилася частиною цього процесу. Слово “Україна” тепер вживають ще й у внутрішньополітичному, не тільки в зовнішньополітичному контексті. Але факт залишається фактом: США так само сильно підтримують Україну та її суверенітет”, – додав Волкер.

Він нагадав, що в роки президентства Дональда Трампа Білий дім посилив санкції проти РФ, надав Україні озброєння, а також висилав з країни співробітників російських спецслужб і російських дипломатів.

“Думаю, нинішня президентська адміністрація рухатиметься в тому ж напрямку. Вони продовжать вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну, всіляко відбиватимуть російську дезінформацію і пропаганду. Ми вже бачимо нові санкції, запроваджені адміністрацією Байдена проти Росії через отруєння Навального”, – нагадав Курт Волкер.

Водночас він вважає, що “нас всіх чекають складні часи”.

“Сьогодні ми спостерігаємо зростання військової агресії на Донбасі, і ми бачимо, що Росія намагається створити там найвищий рівень напруження, але підтримка США залишатиметься серйозною”, – заявив Волкер.

Нагадаємо, американські ЗМІ пояснили, що Джо Байден досі не зателефонував президентові України Володимиру Зеленському через те, що нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського до боротьби з корупцією в країні, реформ і підтримки звинувачень проти олігарха Ігоря Коломойського.

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