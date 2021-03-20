Прем'єр Болгарії закликав Росію "припинити шпигувати"

Країна уже кілька разів висилала за шпигунство російських дипломатів.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Росію "припинити шпигувати".

Про це він сказав, коментуючи безпрецедентне викриття російської агентурної групи на території Болгарії.

Він нагадав, що Болгарії уже кілька разів висилала російських дипломатів через шпигунську діяльність. "Знову хочу закликати їх керівників: перестаньте шпигувати в Болгарії", - цитує Борисова "Радіо Болгарія".

За його словами, Болгарія неодноразово демонструвала дружнє ставлення до Москви, в тому числі в питанні будівництва газопроводу "Балканський потік", проте шпигувати на своїй території нікому не дозволяє.

Нагадаємо, що у Болгарії висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії шістьом особам на чолі з колишнім високопоставленим військовим болгарським розвідником.