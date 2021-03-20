Голова Єврокомісії знову пригрозила AstraZeneca призупиненням експорту вакцини

У першому кварталі 2021 року компанія поставила до Європи лише 30% обіцяного обсягу продукції.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про можливість призупинити експорт антиковідної вакцини фармацевтичного концерну AstraZeneca через невиконання компанією зобов'язань щодо постачання.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на інтерв'ю єврочиновниці виданням групи Funke.

"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку ви повинні виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж розпочати поставки в інші країни", – заявила фон дер Ляйен.

Голова ЄК дорікнула, що компанія у першому кварталі 2021 року поставила до Європи лише 30% обіцяного обсягу продукції.

Зазначимо, Фон дер Ляйен ще 16 березня попередила про можливість ввести обмеження на експорт вакцини.

18 березня вона повідомила, що на адресу AstraZeneca надіслано офіційний лист щодо проблеми з постачанням вакцини. "Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. В договорах містяться деякі неясності, і це – найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Нагадаємо, Країни Європи знову почали використовувати вакцину AstraZeneca, після того як Європейське агентство з лікарських засобів визнало її "безпечною та ефективною", не знайшовши зв'язку між щепленнями і виникненням тромбів.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.