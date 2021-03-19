Країни Європи почали відновлювати щеплення вакциною AstraZeneca

Європейський регулятор не знайшов зв'язку між щепленням і тромбами.

Країни Європи знову почали використовувати вакцину AstraZeneca, після того як Європейське агентство з лікарських засобів визнало її "безпечною та ефективною", не знайшовши зв'язку між щепленнями і виникненням тромбів.

Як повідомляє Reuters, з 19 березня щеплення відновилося у Німеччині, Франції, Італії, Латвії, Литві та на Кіпрі, тоді як Іспанія відновить вакцинацію із середи.

До європейських країн приєдналася й Індонезія, де також тимчасово призупиняли використання вакцини AstraZeneca.

Європейський регулятор EMA, який перевіряв випадки тромбозу серед вакцинованих осіб, дійшов висновку, що користь вакцини AstraZeneca в запобіганні смертям від коронавірусу та госпіталізації перевищує ймовірні ризики.

"Це безпечна та ефективна вакцина. Я вакцинувалась би нею хоч завтра", - сказала виконавчий директор EMA Емер Кук.

У той самий час EMA заявило, що все-таки не може остаточно виключити зв'язок між утворенням тромбів у мозку та вакциною та продовжить перевірку разом з британським регулятором MHRA.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.

Президент Володимир Зеленський, який отримав щеплення цією вакциною, не бачить підстав для обмеження використання препарату від AstraZeneca. Президент сказав, що в Україні зробили щеплення вакциною AstraZeneca близько 90 тисяч людей і ніхто з них не вмер.