Країни Європи почали відновлювати щеплення вакциною AstraZeneca

Країни Європи знову почали використовувати вакцину AstraZeneca, після того як Європейське агентство з лікарських засобів визнало її "безпечною та ефективною", не знайшовши зв'язку між щепленнями і виникненням тромбів.
Як повідомляє Reuters, з 19 березня щеплення відновилося у Німеччині, Франції, Італії, Латвії, Литві та на Кіпрі, тоді як Іспанія відновить вакцинацію із середи.
До європейських країн приєдналася й Індонезія, де також тимчасово призупиняли використання вакцини AstraZeneca.
Європейський регулятор EMA, який перевіряв випадки тромбозу серед вакцинованих осіб, дійшов висновку, що користь вакцини AstraZeneca в запобіганні смертям від коронавірусу та госпіталізації перевищує ймовірні ризики.
"Це безпечна та ефективна вакцина. Я вакцинувалась би нею хоч завтра", - сказала виконавчий директор EMA Емер Кук.
У той самий час EMA заявило, що все-таки не може остаточно виключити зв'язок між утворенням тромбів у мозку та вакциною та продовжить перевірку разом з британським регулятором MHRA.
Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.
Президент Володимир Зеленський, який отримав щеплення цією вакциною, не бачить підстав для обмеження використання препарату від AstraZeneca. Президент сказав, що в Україні зробили щеплення вакциною AstraZeneca близько 90 тисяч людей і ніхто з них не вмер.