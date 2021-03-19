2020 року з України виїхало понад 66 тис. медпрацівників, - дослідження

Попри катастрофічну ситуацію з медкадрами, чисельність зареєстрованих безробітних у сфері охорони здоров’я є однією з найбільших.

Ситуація з медичними кадрами в Україні є катастрофічною. За оцінками експертів, від початку 2020 року Україну покинули понад 66 тис. лікарів та медичних працівників. Через пандемію коронавірусу в Україні звільнилися ще майже 34 тис. медпрацівників, більшість з яких - пенсійного та передпенсійного віку.

Про це свідчать дані, оприлюднені в доповіді Центру Разумкова "Україна 2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики".

За даними МОЗ України, станом на 1 січня 2020 р. у країні не вистачало 33 707 лікарів та 35 тис. фахівців середнього медичного персоналу. Водночас, за даними електронної системи охорони здоров’я НСЗУ, з квітня 2020 р. в Україні звільнилися понад 5 000 лікарів спеціалізованої ланки, при цьому нових лікарів у системі зареєструвалися лише понад тисячу.

Разом із тим до польської агенції з працевлаштування подали заявки близько 2 000 лікарів і 3 000 медичних сестер з України.

«Для залучення лікарів з України Польща пішла на безпрецедентні кроки. Сенат Польщі ухвалив т.зв. «ковідний акт», відповідну поправку до закону по боротьбі з COVID-19, яким скасовується обов’язкова нострифікація (підтвердження) дипломів українських і білоруських лікарів. Цією ж поправкою лікарям, які лікують хворих на ковід, удвічі підвищили зарплати. Разом з надбавками їх заробітна плата становить близько 12-15 тис. злотих (близько 100 тис. гривень)», - зазначається в доповіді.

В Україні ж у квітні-вересні 2020 р. середньомісячні витрати на оплату праці (до відрахування податків) у закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу, становили:

керівники закладів - 23,5 тис. грн;

лікарі – близько 9 000 грн;

середній медперсонал – 7 500 грн;

молодший медперсонал – 6 100 грн.

"При цьому, на тлі катастрофічної ситуації з медичними кадрами, чисельність зареєстрованих безробітних у сфері охорони здоров’я є однією з найбільших – 28,4 тис. осіб (проти 17 тис. у 2019 р.), що становить 6,4% від усіх безробітних. А кількість зареєстрованих вакансій, станом на 1 листопада 2020 р., у сфері охорони здоров’я складала 27,7 тис. проти 43,4 тис. од. у 2019 р.67 (7,6%)", - зазначають науковці.

Попри брак медичного персоналу, в умовах призупинення всіх планових операцій, крім екстрених випадків, відбувається заплановане масове вивільнення медичних працівників, що пов’язано з масовою ліквідацією медичних закладів. Так, із загального числа попереджених про масове вивільнення 29% становили працівники сфер охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.