Зеленський анонсував поставку вакцини Sinovac в кінці березня

МОЗ зареєстрував її на минулому тижні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає поставку першої партії китайської вакцини Sinovac Biotech.

"Ми боремося за збільшення постачання вакцин, бачимо декілька контрактів. Чекаємо в березні, наприкінці березня, постачання вакцини нашого китайського партнера", - сказав він на брифінгу після зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало цю вакцину на минулому тижні.

Це третя вакцина від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні.

За результатами останніх досліджень вакцини Sinovac в Туреччині вона показала ефективність у 83,5% випадків.

Також у найближчий час, за словами Зеленського, має стати відомо, коли в Україну нарешті привезуть обіцяні 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech в рамках програми справедливого розподілу вакцин COVAX.

Нагадаємо, що в Україні поки що вакцинують тільки індійською вакциною AstraZeneca/Covishield.

В рамках COVAX держава має отримати корейську вакцину AstraZeneca та вакцину Pfizer/BioNTech. Окремо держава законтрактувала вакцину Sinovac та вакцину Novavax.