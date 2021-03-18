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Зеленський анонсував поставку вакцини Sinovac в кінці березня

МОЗ зареєстрував її на минулому тижні.

Зеленський анонсував поставку вакцини Sinovac в кінці березня
Фото: qha.com.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає поставку першої партії китайської вакцини Sinovac Biotech.

"Ми боремося за збільшення постачання вакцин, бачимо декілька контрактів. Чекаємо в березні, наприкінці березня, постачання вакцини нашого китайського партнера", - сказав він на брифінгу після зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало цю вакцину на минулому тижні.

Це третя вакцина від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні. 

За результатами останніх досліджень вакцини Sinovac в Туреччині вона показала ефективність у 83,5% випадків

Також у найближчий час, за словами Зеленського, має стати відомо, коли в Україну нарешті привезуть обіцяні 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech в рамках програми справедливого розподілу вакцин COVAX.

Нагадаємо, що в Україні поки що вакцинують тільки індійською вакциною AstraZeneca/Covishield.

В рамках COVAX держава має отримати корейську вакцину AstraZeneca та вакцину Pfizer/BioNTech. Окремо держава законтрактувала вакцину Sinovac та вакцину Novavax.

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