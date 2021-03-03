Туреччина переглянула ефективність вакцини Sinovac з 91,25% до 83,5%

Туреччина переглянула ефективність китайської вакцини Sinovac у бік зменшення - з 91,25% до 83,5%, пише Reuters.

У третій фазі клінічних досліджень у Туреччині взяли участь 10 216 учасників віком 18-59 років, з яких 6 648 отримали дві дози вакцини з перервою у два тижні. Коронавірусом заразився 41 учасник дослідження, з них 32 отримували плацебо.

У той самий час китайська вакцина забезпечила 100%-й захист від госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби. Серед тих, хто отримував плацебо, в лікарню потрапили шість осіб.

"Оскільки жодних серйозних побічних ефектів [протягом клінічного дослідження] не було, не кажучи про те, що вакцина широко використовується в нашій країні, і про жодні побічні ефекти не повідомляється, ми можемо упевнено говорити, що вона безпечна", - сказав Серхат Унал, член урядової консультативної наукової ради.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини компанії Sinovac. Крім того, з 2022 року її планує випускати на своєму заводі українська фірма "Лекхім".

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, а в Бразилії - трохи більше від 50%.