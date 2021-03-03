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В Україні за добу 7 235 нових випадків ковіду, найбільше - у Києві

Одужали 5 118 людей, 185 пацієнтів померли.

В Україні за добу 7 235 нових випадків ковіду, найбільше - у Києві
Фото: Київрада

В Україні за минулу добу провели 34 945 тестувань методом ПЛР і виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 3 486 осіб з коронавірусом, одужали 5 118 осіб, 185 пацієнтів померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях. Столиця вийшла на перше місце за кількістю нових хворих уперше з 3 лютого, адже до того найбільше число фіксували переважно в Івано-Франківській області. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 655 випадків;
  • Вінницька область – 577 випадків;
  • Волинська область – 211 випадків;
  • Дніпропетровська область – 238 випадків;
  • Донецька область – 232 випадки;
  • Житомирська область – 296 випадків;
  • Закарпатська область – 479 випадків;
  • Запорізька область – 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 640 випадків;
  • Київська область – 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 85 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 403 випадки;
  • Миколаївська область – 197 випадків;
  • Одеська область – 309 випадків;
  • Полтавська область – 148 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадки;
  • Сумська область – 132 випадки;
  • Тернопільська область – 343 випадки;
  • Харківська область – 394 випадки;
  • Херсонська область – 40 випадків;
  • Хмельницька область – 295 випадків;
  • Черкаська область – 130 випадків;
  • Чернівецька область – 495 випадків;
  • Чернігівська область – 59 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні виявлено 1 364 705 випадків коронавірусу. Одужали 1 182 036 осіб, 26 397 людей від ускладнень хвороби померли.

Нагадаємо, днем раніше в Україні виявили 5 336 нових випадків ковіду. Було госпіталізовано за добу 1 410 осіб, летальних випадків – 162, одужали - 5 194 особи.

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