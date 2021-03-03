В Україні за добу 7 235 нових випадків ковіду, найбільше - у Києві

В Україні за минулу добу провели 34 945 тестувань методом ПЛР і виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Учора госпіталізовано 3 486 осіб з коронавірусом, одужали 5 118 осіб, 185 пацієнтів померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях. Столиця вийшла на перше місце за кількістю нових хворих уперше з 3 лютого, адже до того найбільше число фіксували переважно в Івано-Франківській області.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 655 випадків;
- Вінницька область – 577 випадків;
- Волинська область – 211 випадків;
- Дніпропетровська область – 238 випадків;
- Донецька область – 232 випадки;
- Житомирська область – 296 випадків;
- Закарпатська область – 479 випадків;
- Запорізька область – 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 640 випадків;
- Київська область – 427 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 403 випадки;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 309 випадків;
- Полтавська область – 148 випадків;
- Рівненська область – 217 випадки;
- Сумська область – 132 випадки;
- Тернопільська область – 343 випадки;
- Харківська область – 394 випадки;
- Херсонська область – 40 випадків;
- Хмельницька область – 295 випадків;
- Черкаська область – 130 випадків;
- Чернівецька область – 495 випадків;
- Чернігівська область – 59 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні виявлено 1 364 705 випадків коронавірусу. Одужали 1 182 036 осіб, 26 397 людей від ускладнень хвороби померли.
Нагадаємо, днем раніше в Україні виявили 5 336 нових випадків ковіду. Було госпіталізовано за добу 1 410 осіб, летальних випадків – 162, одужали - 5 194 особи.