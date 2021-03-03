В Україні за добу 7 235 нових випадків ковіду, найбільше - у Києві

В Україні за минулу добу провели 34 945 тестувань методом ПЛР і виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 3 486 осіб з коронавірусом, одужали 5 118 осіб, 185 пацієнтів померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях. Столиця вийшла на перше місце за кількістю нових хворих уперше з 3 лютого, адже до того найбільше число фіксували переважно в Івано-Франківській області.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 655 випадків;

Вінницька область – 577 випадків;

Волинська область – 211 випадків;

Дніпропетровська область – 238 випадків;

Донецька область – 232 випадки;

Житомирська область – 296 випадків;

Закарпатська область – 479 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 640 випадків;

Київська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 403 випадки;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 309 випадків;

Полтавська область – 148 випадків;

Рівненська область – 217 випадки;

Сумська область – 132 випадки;

Тернопільська область – 343 випадки;

Харківська область – 394 випадки;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 295 випадків;

Черкаська область – 130 випадків;

Чернівецька область – 495 випадків;

Чернігівська область – 59 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні виявлено 1 364 705 випадків коронавірусу. Одужали 1 182 036 осіб, 26 397 людей від ускладнень хвороби померли.

Нагадаємо, днем раніше в Україні виявили 5 336 нових випадків ковіду. Було госпіталізовано за добу 1 410 осіб, летальних випадків – 162, одужали - 5 194 особи.