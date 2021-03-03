У Житомирі зафіксували спалах кишкової інфекції в школі, постраждали 9 учнів

У Житомирі в школі №20 у дев'яти учнів зареєстрували гостру кишкову інфекцію, всі діти - 2012-2013 років народження.

Сім школярів лікуються стаціонарно, два – амбулаторно, повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Стан здоров’я хворих задовільний. З 3 березня в школі призупинено навчальний процес. Всього в ЗОШ навчається 885 учнів. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", – йдеться у повідомленні.

Про ймовірні шляхи зараження дітей наразі не повідомляється.

Гострі кишкові інфекції - захворювання, що викликаються різними мікроорганізмами і локалізуються переважно в кишечнику. Зараження відбувається переважно при вживанні їжі або води зі збудником захворювання, але інколи КГІ може передаватися повітряно-крапельних шляхом.

Нагадаємо, що у лютому спалах кишкової інфекції двічі фіксували на Тернопільщині.

19 лютого у Тернополі в результаті спалаху ротавірусної інфекції постраждали 11 дітей. 21 лютого у дитячому садку селища Джурин Чортківського району в результаті спалаху гострої кишкової інфекції постраждало 9 дітей.