На Миколаївщині стався вибух котла на території ЗОШ, під залізобетонною плитою опинилась людина.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

"1 березня о 07:36 на лінію “101” надійшла інформація про ймовірний вибух твердотопливного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району. За інформацією, в приміщенні котельної під залізобетонною плитою знаходиться людина", - сказано в повідомленні.

На місці рятувальники з’ясували, що виникла пожежа площею 2 кв. м, вогнеборцями її ліквідовано.

Додатково направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228, для розбору зруйнованих конструкцій та деблокування постраждалого від аварійно-рятувального загону спеціального призначення, чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Наразі вживаються заходи для порятунку чоловіка. Обставини події наразі з’ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687.

Як повідомляли, у грудні у Львові стався вибух у триповерховому житловому будинку, постраждали двоє людей.