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На Миколаївщині на території школи вибухнув котел, під завалами опинилася людина

Наразі рятувальники вживають заходів для порятунку чоловіка.

На Миколаївщині стався вибух котла на території ЗОШ, під залізобетонною плитою опинилась людина.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

"1 березня о 07:36 на лінію “101” надійшла інформація про ймовірний вибух твердотопливного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району. За інформацією, в приміщенні котельної під залізобетонною плитою знаходиться людина", - сказано в повідомленні.

На місці рятувальники з’ясували, що виникла пожежа площею 2 кв. м, вогнеборцями її ліквідовано.

Додатково направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228, для розбору зруйнованих конструкцій та деблокування постраждалого від аварійно-рятувального загону спеціального призначення, чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Наразі вживаються заходи для порятунку чоловіка. Обставини події наразі з’ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687.

Як повідомляли, у грудні у Львові стався вибух у триповерховому житловому будинку, постраждали двоє людей.

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