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В Дніпрі троє чоловіків і підліток провалились під кригу

Їх врятували двоє патрульних поліцейських

У неділю вранці в місті Дніпро троє чоловіків та підліток провалились під кригу. Їх вдалося врятувати, повідомили в МВС.

"Троє дорослих чоловіків пішли прогулятись по тонкому льоду та потягли за собою 13-річного хлопчика. Всі четверо провалилися під кригу. Всі вони загинули б від переохолодження, якщо б їм на допомогу миттєво не прийшов екіпаж патрульної поліції. За допомогою троса з лебідкою, драбини і мотузок, які надали небайдужі громадяни, вони почали витягувати трьох чоловіків та дитину. Поліцейські максимально можливо наблизились по льоду до потерпілих і в першу чергу врятували спільними зусиллями дитину, після чого врятували чоловіків, які вже з останніх сил трималися за кригу", - розказав заступник міністра Антон Геращенко.

Всіх потерпілих госпіталізували з переохолодженням.

Патрульні Сергій  Міняйло і Олег Предвічний, які врятували людей, будуть представлені до відомчих нагород Національної поліції та МВС. 

Нагадаємо, що в січні на водоймах України загинули більше 50 осіб.

В Державній службі надзвичайних ситуацій радять виходити на лід тільки за стійкої морозної погоди, якої в Україні немає вже кілька днів.

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