Загиблих та постраждалих немає.

В Одеській області 11 рятувальників гасили загорання сауни.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“28 лютого о 14:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання приватного будинку у с. Броска, Ізмаїлському районі, дачний кооператив "Дружба", алея 5”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники встановили, що горить дах та приміщення двоповерхової приватної будівлі сауни на загальній площі 300 кв. м.

Пожежа локалізована о 15:37 та о 16:32 ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю сауни.

Загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Київській області згорів дерев’яний будинок, у пожежі загинув 34-річний чоловік.