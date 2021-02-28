В Одеській області 11 рятувальників гасили загорання сауни.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
“28 лютого о 14:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання приватного будинку у с. Броска, Ізмаїлському районі, дачний кооператив "Дружба", алея 5”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що горить дах та приміщення двоповерхової приватної будівлі сауни на загальній площі 300 кв. м.
Пожежа локалізована о 15:37 та о 16:32 ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю сауни.
Загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Нагадаємо, у Київській області згорів дерев’яний будинок, у пожежі загинув 34-річний чоловік.