У Київській області згорів дерев’яний будинок, у пожежі загинув 34-річний чоловік.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“28 лютого о 02:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку у с. Заворичі, садове товариство Ватутіне, на вулиці Яблуневій”, – йдеться у повідомленні.

На місце події направили особовий склад 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калита та сільську пожежну команду с. Заворичі.

Рятувальники встановили, що горить дерев’яний житловий будинок площею 24 кв.м.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка 1987 року народження.

“Пожежу локалізовано о 04:23 та повністю ліквідовано о 06:20. Причина пожежі наразі встановлюється”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, через пожежу в закинутому будинку в Дніпрі загинули три людини.