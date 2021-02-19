Двоє померли на місці, третій - в лікарні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Вночі у закинутому одноповерховому будинку на околиці Дніпра сталася пожежа, внаслідок якої загинули три людини. Про це повідомили місцеві рятувальники.

Інформація про пожежу надійшла близько 00:25. Горіло сміття, старі речі та дерев'яна конструкція даху будинку. Загальна площа пожежі становила 80 кв. м.

Під час гасіння вогню пожежники знайшли тіла двох загиблих Ще одного чоловіка винесли на вулицю та передали лікарям. Його госпіталізували до міської клінічної лікарні №2 в тяжкому стані – з 80% опіків тіла. Вранці він помер.

Загасити вогонь вдалося тільки після третьої години ночі.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Цієї ночі в Дніпрі було до -15 градусів морозу.