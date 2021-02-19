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В ООН підрахували кількість жертв бойових дій на Донбасі

На цивільних осіб припадає 25-26% від загальної кількості загиблих.

В ООН підрахували кількість жертв бойових дій на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 10 лютого 2020 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"За підрахунками УВКПЛ ООН, загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні (з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року), становить 42000-44000: 13100-13300 загиблих (щонайменше 3375 цивільних осіб, приблизно 4150 українських військових та приблизно 5700 членів озброєних груп); та 29500–33500 поранених (7000-9000 цивільних осіб, 9700-10700 українських військових та 12700-13700 членів озброєних груп)", - повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини.

Протягом усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року, на цивільних осіб припадає 25-26% від загальної кількості осіб, загиблих у зв’язку з конфліктом (3 375 з 13100-13300). Таке ж співвідношення стосується і поранень.

"Слід зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: з 33-34% у 2014 році (одна загибла цивільна особа на двох загиблих українських солдатів або членів озброєних груп), до 4-5% у 2019-2020 роках: одна цивільна особа, загибла внаслідок артилерійських обстрілів, вогню із СЗЛО (стрілецької зброї й легких озброєнь - ред.) та інцидентів, пов’язаних із мінами на 20-22 українських солдатів або членів збройних груп, загиблих внаслідок артилерійських обстрілів, вогню із СЗЛО та інцидентів, пов’язаних із мінами", - повідомили в ООН.

До статистики смертей військових віднесли і випадки, не пов’язані безпосередньо з воєнними діями, зокрема, внаслідок необережного поводження зі зброєю, дорожньо-транспортних пригод, хвороб під час служби в зоні конфлікту, вбивств та самогубств, що становлять близько 30% від загальної кількості.

Повідомляється також, що у 2019 та 2020 роках до 40% смертей серед військових у зоні конфлікту спричинені хворобами, вбивствами, самогубствами, ДТП та іншими причинами, не пов’язаними з бойовими діями. Вони не включені до зазначеного співвідношення.

Бойові дії на сході України розпочалися після того, як Росія незаконно анексувала Крим, а підтримані нею проросійські бойовики почали захоплювати державні установи та штурмувати військові частини на Донбасі.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. На Росію ЄС, США й інші країни наклали економічні й політичні санкції.

Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати "хіба що російські добровольці".

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