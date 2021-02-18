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Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом  18 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат у лавах ОС немає.

Про це інформує пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по українських позиціях з великокаліберного кулемета.

Неподалік Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військових не було.

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