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В Івано-Франківську "замінували" аеропорт, "Білий дім", університети і багатоповерхівки

Людей евакуйовують.

В Івано-Франківську "замінували" аеропорт, "Білий дім", університети і багатоповерхівки
Ілюстративне фото
Фото: dnepr.info

18 лютого поліція Івано-Франківська отримала повідомлення про серію "замінувань". У зв’язку з цим проводиться евакуація людей з аеропорту, деяких адмінбудівель і навчальних закладів міста.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Загалом правоохоронці перевіряють інформацію про замінування понад десяти об’єктів в обласному центрі. На адресах працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, патрульна поліція, слідчо-оперативна група. Триває перевірка отриманих повідомлень.

"До поліції Івано-Франківська надійшли повідомлення про замінування аеропорту, кількох університетів, ліцею, адмінбудівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок. На місці працюють поліцейські, евакуйовують людей та проводять ретельну перевірку об’єктів і прилеглу територію. Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого видання "Галка", йдеться про "Білий дім", аеропорт, школу №25 і житлові будинки по вулиці Івана-Павла ІІ, 17 та Довгій, 48.

Крім того, є повідомлення від працівників Пенсійного фонду на вулиці Незалежності, що їх також замінували. Там працівників теж евакуйовують. Через аналогічне повідомлення відбувається евакуація з Прикарпатського національного університету.

Раніше сьогодні в Києві через анонімний дзвінок про мінування тимчасово закрили дві центральні станції метро - "Майдан Незалежності" і "Палац спорту".

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