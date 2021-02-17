На станціях Київського метрополітену "Хрещатик", "Театральна" і "Політехнічний інститут" встановили дефібрилятори.

Про це повідомила пресслужба метрополітену.

"17 лютого обладнання вже розміщено на станціях «Хрещатик», «Театральна» і «Політехнічний інститут». Провести роботи заплановано до 1 березня поточного року. Загалом проєктом передбачено розміщення 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що метрополітен має досвід співпраці з Kyiv City Public Health Center - Міський Центр Громадського Здоров'я, Київ.

"Профільним підприємством було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори, які розміщено у касових залах станцій. На жаль, переможець тендеру по громадському бюджету не забезпечив поставку та супровідні документи належної якості. Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку", -йдеться у повідомленні.

Фото: metro.kiev.ua

Зазначається, що аптечки, передбачені проєктом, було закуплено та вже розміщено на станціях у місцях, погоджених з авторами проєкту. Наразі вивчається питання додаткової закупівлі обладнання.

Фото: metro.kiev.ua

Нагадаємо, раніше у Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що в 2020 році на кожній станції метро Києва з'являться дефібрилятори.

У липні 2019 року на станції київського метро "Лук'янівська" відкрили перший скляний відкритий офіс поліції. У відкритому офісі також є автоматичний дефібрилятор для надання допомоги.