​Вставна щелепа, рудий собака, ключі від BMW і шкарпетка: торік кияни забули у громадському транспорті більше 1300 речей

Серед незвичних речей шукали: порожній пакет із "Сільпо", пакет з чіпсами та попкорном, та п'ять кабачків.

Минулого року кияни забули у громадському транспорті більше 1300 речей.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київпастранс".

"За рік до контакт-центру «Київпастрансу» майже 1300 разів зверталися щодо втрачених речей. Найчастіше губили: ключі, одяг, документи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед незвичних речей шукали: вставну щелепу, порожній пакет із "Сільпо", ключі від BMW, чорну шкарпетку, рудого собаку, пакет з чіпсами та попкорном, та п'ять кабачків.

У КМДА нагадали, що за забутими у комунального транспорті речами треба звертатися за телефоном 044-528-30-11 та 095-678-05-79, або у фейсбук.

Нагадаємо, у 2019 році кияни забували в автобусах, тролейбусах і трамваях різного типу карти, папки з документами і сумки. Із найнезвичайнішого - собака, баночка з супом, сумка-холодильник, кий, підвіконня.