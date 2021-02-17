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ФСБ о четвертій ранку прийшла з обшуками в будинки кримських татар, інкримінують участь у терористичній організації (оновлено)

Окупанти пояснили дії кримінальною справою за ст. 205.5 КК Росії - організація та участь у терористичній організації. 

У Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі. Обшуки почалися приблизко о четвертій годині 17 лютого.

За даними "Кримьскої солідарності", мова йде про сім будинків, повідомила у Facebook активістка, дружина політв'язня Муміне Салієва. 

"Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкбабов, Азамат Еюпов, Шіхаметов Яшар і Абдулборій Махамадамінов уже затримані ФСБ після проведення слідчих дій у їхніх будинках. Обшуки за місцем проживання Ернеста Ібрагімова і Олега Федорова тривають", - повідомила вона.

Фото: Mumine Saliyeva

Вона додала, що у ФСБ пояснили обшуки кримінальною справою за ст. 205.5 КК Росії - організація та участь у терористичній організації. 

Серед затриманих є активісти "Кримської солідарності" та проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство", а Еюпов - учасник протестів кримських татар, що пройшли у Москві в 2019 році. Салієва вважає, що обшуки є помстою ФСБ за активізм і мирні протести через репресії.

Оновлено. Окупаційні силовики заявили про затримання 19 осіб, які нібито готували теракти на Північному Кавказі. Російські медіа пишуть, що затриманим інкримінують участь в організації "Ат-Такфір валь-Хіджра", яка підтримує ідею створення халіфату. Підозрювані нібито облаштували сховище з кулеметом, автоматом, патронами та вибухівкою. ФСБ заявляє, що затримання пройшли не тільки в Криму, а й на території Росії - у Ростовській області, Краснодарському краї. 

Оновлено 10:11. Водночас Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що затриманим інкримінують участь в іншій організації, яку у РФ і Криму вважають терористичною - "Хізб ут-Тахрір". 

"Такі дії так званих правоохоронців порушили презумпцію невинуватості, права на свободу і особисту недоторканність, на правову допомогу, адже обшуки були проведені без наявності відповідних судових рішень, без участі адвокатів та вручення будь-яких процесуальних документів", - зазначила Денісова. 

Нагадаємо, що 31 серпня 2020 російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар, зокрема журналіста Айдера Кадирова. Загалом ФСБ затримала чотирьох людей. 

Окупанти часто інкримінують кримським татарам причетність до тероризму за приналежність до релігійного осередку "Хізб ут-Тахрір". Він на території Росії та окупованого Криму вважається терористичної організацією. 

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