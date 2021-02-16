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У Боярці дві семикласниці отруїлися невідомою речовиною, одна дівчинка померла

Трагедія сталася в ліцеї "Гармонія" 16 лютого.

У Боярці дві семикласниці отруїлися невідомою речовиною, одна дівчинка померла
Фото: 1+1

У місті Боярка під Києвом в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла. Трагедія сталася 16 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

"Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлися. На жаль, одну дівчинку не вдалося врятувати. Друга школярка перебуває в лікарні в стані середньо стабільному", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

На місці події працює поліція.

Учора повідомляли, що у Новій Каховці на Херсонщині за нез'ясованих обставин померло четверо людей.

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