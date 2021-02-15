У Новій Каховці за нез'ясованих обставин померло четверо людей

Рятувальники знайшли у квартирі тіла двох чоловіків та двох жінок без ознак насильницької смерті.

Поліція встановлює обставини смерті чотирьох людей у Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Сьогодні вранці до поліції звернулась голова ОСББ одного з будинків. Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир третій день не відчиняє двері та не виходить із помешкання. В той же час сусіди кажуть, що в її квартирі горить світло та працює телевізор.

Для перевірки за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники ДСНС.

За допомогою висувної драбини рятувальники піднялись до вікна квартири та побачили, що в кухні на підлозі лежать четверо людей. Рятувальники через балкон потрапили в квартиру та відчинили вхідні двері.

"Під час огляду місця події були виявлені без ознак життя власниця помешкання, ще одна жінка та двоє чоловіків. Попереднім оглядом судмедексперта слідів насильницької смерті у громадян не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії. Призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті. Подія попередньо кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, в Україні рівень смертності листопада 2020 на 16 тис. перевищив показник 2019 року.