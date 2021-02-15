Жертв та постраждалих немає.

У понеділок, 15 лютого, в Києві на території парку Муромець сталася пожежа у дерев'яній будівлі кафе.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 лютого об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі кафе у парку Муромець, що у Деснянському районі столиці. На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить 1-поверхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв.м", - йдеться у повідомленні.

На момент прибуття рятувальників в середині приміщення нікого не було. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, 7 лютого в Києві зайнялася пожежа у кафе "Bistro Bistro" на вулиці Івана Франка.

Ввечері 6 лютого у Подільському районі столиці сталася пожежа у закладі громадського харчування на вул. Вишгородській, 7.