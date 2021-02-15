У Києві проводять спецоперацію із затримання групи наркоторговців

Район проведення поки не розкривається.

У Києві 15 лютого проводять спецоперацію із затримання етнічного угрупування наркоторговців.

Правоохоронці отримали дані про причетність групи осіб до збуту наркотичних речовин на території столиці, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook.

"Наразі проводиться спеціальна поліцейська операція для затримання учасників злочинного угруповання", - йдеться у повідомленні.

У якому саме районі проводять затримання - не повідомляється. Правоохоронці обіцяють надати деталі згодом.

Нагадаємо, що у грудні в Одеській області прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до Євросоюзу. Наркотики прибули в Україну до “Морського порту Південний” з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

До того в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.