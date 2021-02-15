Гендиректор "Укрбуду" заявив, що родина Микитасів планувала викрасти його 8-річного сина

Генеральний директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що дружина Максима Микитася Наталія наймала людей для викрадення його 8-річного сина.

Про це вранці 15 лютого Майборода повідомив у Facebook.

"Я визнаний представником потерпілого у справі, де потерпілий - мій 8-річний син! Його планувало викрасти сімейство Микитасів. Зараз Максим Микитась, мій колишній керівник, президент "Укрбуду" і ексдепутат сидить під арештом у новій справі - його підозрюють в організації викрадення його приятеля, юриста Олега Мірошниченка", - зазначив Майборода.

За його словами, Мірошниченко в інтерв'ю ЗМІ розповів, що дружина Микитася Наталія наймала людей для викрадення сина Майбороди.

"Чого хотіли добитися, важко зрозуміти. Помста чи вимагання, та це не так і важливо. Вражає інше - як таке взагалі могло спасти на думку!? До чого тут дитина?! Але хотіли штовхнути якомога болючіше - прекрасно знають, який це довгоочікуваний син", - написав Майборода.

Він додав, що і одне і друге викрадення нібито відбувалося і планувалося в той час, як родина Микитасів перебувала під пильною увагою НАБУ, "їхні телефони прослуховувалися, їхні зустрічі контролювалися, їхнє листування читалася".

"І знаючи все це, детективи не тільки не запобігли новим злочинам, а ще й випустили Микитася на свободу! А він швидко себе проявив, замовляючи викрадення неугодних, за що знову повернувся в камеру", - зазначив гендиректор "Укрбуду".

Майборода закликав усіх, кому відомі деталі планованого викрадення його сина, зв'язатися з ним.

Нагадаємо, торік у травні детективи НАБУ затримали главу "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду (Микитась формально склав повноваження керівника компанії після обрання в Раду в 2016) у справі про махінації с квартирами для Нацгвардії. Незабаром Майборода вийшов на волю під заставу в 2 млн грн і навіть без браслета.

Восени того ж року САП повідомила про підозру у цій справі вже самому Максиму Микитасю, який фактично контролював діяльність "Укрбуду" на момент розслідування угоди з Нацгвардією.

Нині Микитась перебуває під нічним домашнім арештом за підозрою в махінаціях із житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн.

На початку грудня 2020-го поліція повідомила, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч боргу. За даними Цензор.НЕТ, потерпілий працював юристом у компанії Микитася.

За інформацією Нацполіції, викрадення юриста було ретельно сплановано, а підготовка до злочину відбувалася в кілька етапів.

Наприкінці грудня стало відомо, що Микитасю повідомлено про підозру в замовленні викрадення людини. Зараз він перебуває під арештом за підозрою в цій справі.