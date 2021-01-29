НАБУ заявило про спробу вивести справу Татарова з їх підслідності через перекваліфікацію злочину Микитася

Дії Микитася перекваліфікували у підбурення до злочину та введення в оману суду або іншого органу.

Прокурор Офісу генерального прокурора 27 січня перекваліфікував інкриміновану екснардепу Максиму Микитасю причетність до корупції у некорупційний злочин. Таким чином створюються формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування, одним з фігурантів якого є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

У НАБУ заявили, що зміна підозри одному з учасників злочину у справі надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта на нетяжку некорупційну статтю Кримінального кодексу України свідчить про штучне створення офісом Генпрокурора підґрунтя для виведення з-під відповідальності осіб, задіяних у вчиненні злочину, серед яких – заступник Керівника Офісу Президента.

Зазначається, що причетність Микитася до корупційного правопорушення підтверджується і розслідуванням, і свідченнями самого підозрюваного.

Обвинувачення перкваліфікували на введення в оману суду або іншого уповноваженого органу за ст. 384 та підбурення до вчинення кримінального правопорушення за ст. 27 Кримінального кодексу України.

"Звертаємо увагу Офісу Генпрокурора, що, згідно з вимогами ч.7 ст.216 КПК України, у кримінальних провадженнях за ст.384 Кримінального кодексу України досудове розслідування здійснює слідчий того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким почато досудове розслідування. Оскільки експертиза, за результатами якої видано недостовірний висновок, проводилась за фактом кримінального правопорушення, підслідного НАБУ, саме Національне бюро повинне здійснювати досудове розслідування навіть після зміни кваліфікації", - зазначили у НАБУ.

У бюро вважають, що Офіс генпрокурора фактично заблокував можливість оскарження в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду рішення Печерського райсуду столиці про зміну підслідності у кримінальному провадженні за підозрою Олега Татарова.

Нагадаємо, що 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. За даними джерел, відповідне рішення підписав заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко. У Офісі пояснили, що виконували ухвалу суду.

Пізніше стало відомо, що засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на понеділок, 28 грудня, оскільки після передачі справи від НАБУ до СБУ невідомо, хто має представляти звинувачення.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати тільки ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

2 грудня в НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Заступника керівника Офісу президента підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

Запобіжний захід Татарову не обрали і на засіданні і 30 грудня.