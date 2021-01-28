​Тупицький вирішив судитися з УДО через його недопуск до КСУ

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький подав до Окружного адміністративного суду Києва позов на Управління державної охорони через те, що його не пустили до приміщення суду та робочого кабінету.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

"Олександр Тупицький позивається до УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень Голови КСУ. Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - йдеться у повідомленні.

Позивач просить визнати протиправними дії УДО.

Окрім цього, він просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в Управлінні, "утриматись від дій вчинення будь-яких перешкод у допуску позивача – Олександра Тупицького до робочого кабінету у будівлі Конституційного Суду, самої будівлі КСУ, а також земельної ділянки на якій розташована будівля КСУ".

Нагадаємо, 21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков. Представник президента у КС зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього підозру Тупицькому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ на два місяці. У КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

19 січня співробітники УДО не пустили Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Черговий з'їзд суддів України, який має призначити суддю КСУ, чотирьох членів Вищої ради правосуддя та обрати новий склад Ради суддів України, відбудеться в березні.