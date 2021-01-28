Нефьодов програв суд за посаду керівника Митної служби

Окружний адміністративний суд відхилив позов Максима Нефьодова про поновлення на посаді керівника Державної митної служби.

Про рішення, яке було прийнято 28 січня, повідомила пресслужба ОАСК.

Нефьодов просив визнати протиправним та скасувати розпорядження від 24 квітня 2020 року про його звільнення, поновити на посаді та стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної зарплати.

Суд вирішив, що Кабінет міністрів дотримався процедури під час звільнення Нефьодова, і відмовив у задоволенні позовних вимог.

Нефьодов з рішенням не погоджується та планує його оскаржувати, сказав він у коментарі "Радіо свобода".

"Я думаю, що про «вовче правосуддя» всі у нас чули, тому тут якихось, на жаль, подиву чи надмірних сподівань, я думаю, ні в кого, в принципі, бути не могло. Звичайно, я буду оскаржувати. Звичайно, мета – дійти до Верховного суду, на який у нас все-таки якісь сподівання є в країні", – сказав Нефьодов.

Нагадаємо, що Нефьодова звільнили 24 квітня 2020 року за невиконання Держмитслужбою плану доходів.

Після звільнення він пішов у політику, ставши депутатом Київської міської ради від опозиційної партії "Голос".