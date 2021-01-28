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Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великобританії до 30 січня 2022 року

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великобританії до 30 січня 2022 року
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великобританії та Північної Ірландії.

Відповідний указ № 28/2021 від 28 січня опубліковано на сайті Офіса президента.

"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2022 року", - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 31 січня 2020 року, Британія офіційно вийшла з Євросоюзу. У зв'язку з цим Зеленський підписав указ про тимчасовий безвізовий режим для громадян Великобританії, до 30 січня 2021 року.

Зараз британці можуть вільно відвідувати Україну з короткостроковими поїздками, але українським громадянам для в'їзду у Великобританію, на відміну від більшості країн Європи, потрібні візи, отримання яких передбачає значну оплату.

У січні минулого року посол Британії Мелінда Сімонз говоорила, що через рік країни мають намір почати переговори щодо безвізового режиму.

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