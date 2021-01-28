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Зеленський запросив прем'єра Іспанії в Україну на День Незалежності

Приїзд Санчеса може стати першим за останні 30 років візитом прем'єр-міністра Іспанії до України.

Зеленський запросив прем'єра Іспанії в Україну на День Незалежності
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський у четвер, 28 січня, поговорив по телефону з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, запросивши його на День Незалежності відвідати Україну.

Про це повідомив Офіс президента.

Санчес попередньо прийняв запрошення. Його приїзд може стати першим за останні 30 років візитом прем'єр-міністра Іспанії до України.

Під час розмови Зеленський та Санчес говорили також про торгівлю між Україною і Іспанією, про важливість засідання міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва, яке має відбутися цього року в Києві, про активізацію співпраці в енергетиці, інфраструктурних проєктах, цифровізації та кібербезпеці.

Іспанський прем'єр також пообіцяв допомогти Україні в отриманні вакцини від коронавірусу.

Окрему увагу приділили очікуваному підписанню угоди про "відкрите небо" між Україною і ЄС. "Вдячний іспанській стороні за зусилля та готовність сприяти підписанню цієї довгоочікуваної та взаємовигідної угоди. Очікую вже у найближчі тижні на позитивне рішення ЄС", - сказав Зеленський під час розмови.

Президент України також подякував Іспанії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, розказав Санчесу про ситуацію на Донбасі та мирні ініціативи України, поговорив з ним про кроки, які Україна робить для можливого вступу в НАТО.

Нагадаємо, що в червні 2018 року президент Петро Порошенко літав до Іспанії, мавши зустрічі з королем Феліпе VI, главою уряду Педро Санчесом (причому зустріч з Порошенком стала першою для тоді новообраного іспанського прем'єра) і головою Конгресу депутатів Аною Пастор.

Цей візит був першою офіційною поїздкою президента України до Іспанії більш ніж за 20 років.

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