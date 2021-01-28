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Київрада виділить 140 млн гривень на вакцину від коронавірусу

Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками.

Київрада виділить 140 млн гривень на вакцину від коронавірусу
Фото: kyivcity.gov.ua

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики підтримала проєкт рішення про виділення 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу, про яку домовляється Віталій Кличко. Про це повідомляє офіційний сайт Київради.

У повідомленні йдеться, що на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки. Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від Covid-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.

«Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб ми могли запобігти поширенню хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Тому маємо закласти відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб коли будуть досягнуті домовленості, ми могли одразу закупити препарати», – зазначила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко.

Профільна комісія Київради одноголосно підтримала відповідну пропозицію. Проєкт рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини Covid-19 для столиці. Віталій Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати уразливі категорії населення – лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортники, спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.

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