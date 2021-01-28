Шмигаль вніс подання про призначення Вітренка першим віцепрем'єром

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики. Це вже друга спроба призначення, оскільки в грудні за цю кандидатуру не набралося достатньо голосів.

Комітет під час перерви розглядатиме питання призначення. У залі голосуватимуть орієнтовно о 13:30. Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Тим часом у застосунку "Слуги народу" триває імпровізоване голосування за призначення Вітренка. Поки проголосували "за" трохи більше 120 представників фракції, проти - 13.

Нагадаємо, що у грудні за кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єра-міністра енергетики проголосували тільки 186 народних депутатів. Проти проголосували 19 нардепів, утрималися - 88. Ще 43 не брали участі у голосуванні.

При цьому напередодні голосування джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що на фракційному засіданні за участю президента України шукатимуть голоси за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики. До того часу Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра.

Згодом стало відомо, що у фракції "Слуга народу" можуть повторно винести на розгляд Ради кандидатуру колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка для призначення першим віце-прем’єром - міністром енергетики. Співрозмовник LB.ua підтвердив, що такий сценарій готує "група Коломойського". "Саме вони ведуть такі розмови. Та все можливо", — сказав він.

Однак у січні ситуація з підтримкою Вітренка змінилася. Джерела видання зазначили, що депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.