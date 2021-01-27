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Невідомі надіслали погрози на пошту консульства Угорщини в Берегово

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Невідомі надіслали погрози на пошту консульства Угорщини в Берегово
Фото: pmg.ua

Сьогодні, 27 січня, до поліції звернулися представники консульства Угорщини в місті Берегово із заявою про отримання листа з погрозами. За фактом погроз правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

"У зверненні йшлося, що невідомі направили на їх електронну адресу повідомлення з погрозами їх співробітникам та й загалом українцям угорського походження", - уточнили в поліції. 

Розслідування проводять за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами. 

Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. 

Учора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що погрози фізичною розправою у разі приїзду в Україну голови МЗС Угорщини Петера Сіярто надійшли на електронну пошту посольства Угорщини. Кулеба назвав це провокацією.

Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув в Україну з робочим візитом і провів переговори з українським колегою.

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