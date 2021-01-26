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Невідомі надіслали погрози на пошту посольства Угорщини

У МЗС України такі дії пов'язали із запланованим на завтра візитом міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. 

Невідомі надіслали погрози на пошту посольства Угорщини
Фото: EPA/UPG

На електронну пошту посольства Угорщини надійшли погрози фізичною розправою у разі приїзду в Україну голови МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він назвав це провокацією та пов'язав такі дії із запланованим на завтра візитом свого колеги до України. Кулеба також звернув увагу на численні граматичні помилки у тексті листа.

Фото: https://twitter.com/DmytroKuleba

“Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози “патріоті Украині” (мова оригіналу). Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України - інакше дві помилки в слові «Україна» не пояснити”, - зазначив Кулеба.

27 січня міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Сторони планують обговорити подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн.

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