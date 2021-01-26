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Сенат США підтримав кандидатуру Блінкена на посаду держсекретаря

Раніше його кандидатуру підтримав сенатський комітет з закордонних справ.

Сенат США підтримав кандидатуру Блінкена на посаду держсекретаря
Тоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сенат США затвердив запропоновану новим американським президентом Джо Байденом кандидатуру Тоні Блінкена на посаду голови Держдепартаменту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Блінкен вже заручився підтримкою понад 50 сенаторів, чого достатньо для того, щоб зайняти посаду держсекретаря США. Раніше його кандидатуру підтримав сенатський комітет з закордонних справ.

Під час  президентської кампанії 2020 року Блінкен виступав в якості неофіційного прессекретаря Байдена, висвітлюючи для преси його погляди на рішення зовнішньополітичних проблем.

Знайомство Блінкена з Байденом відбулося у період 2002-2008 років, коли він приступив до керівництва апаратом демократичної фракції сенатського комітету з міжнародних відносин, одним з голів якого був сенатор Байден.

В адміністрації Барака Обами (2009-2013 роки) Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки Байдена, який тоді був уже віце-президентом.

У 2013-2015 роки Блінкен займав пости заступника радника з національної безпеки президента США, в 2015-2017 роках був заступником державного секретаря США.

Кар'єру на держслужбі Блінкен, випускник Гарвардського і Колумбійського університетів за спеціальністю юриспруденція, почав ще в період президентства Білла Клінтона (1994-2001 роки). Також Блінкен працював в апараті Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, курирував проблеми відносин з Європою.

Докладніше про команду Байдена читайте в матеріалі LB.ua "Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело".

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