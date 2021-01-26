Міністром фінансів США вперше стала жінка

Сенат Сполучених Штатів затвердив запропоновану президентом США Джо Байденом кандидатуру Джанет Єллен на пост голови Міністерства фінансів.

За проголосували 84 сенатори зі 100.

Трансляція голосування велася на сайті верхньої палати парламенту.

Кандидатура вважається схваленою, якщо за неї голосує проста більшість сенаторів. Таким чином, Єллен стала першою жінкою, яка очолила Мінфін США, а також першою людиною, яка займала всі три найважливіші "економічні" пости в американському уряді (голова Ради економічних радників, голова ФРС, міністр фінансів).

74-річна Джанет Єллен раніше очолювала Раду економічних консультантів при президенті США, потім була заступником голови Ради економічних радників Федеральної резервної системи (ФРС). З 2014 по 2018 роки вона очолювала ФРС.

Під час виступу на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату Єллен заявила, що в разі схвалення кандидатури вона перегляне санкційну політику США, щоб обмеження "використовувалися в стратегічних цілях і відповідним чином".