Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
ГоловнаСвіт

Колишня речниця Трампа вирішила балотуватися на губернатора Арканзасу

Батько Сари Сандерс був губернатором штату Арканзас з 1996-го по 2007 рік.

Колишня речниця Трампа вирішила балотуватися на губернатора Арканзасу
Фото: EPA/UPG

Колишня прессекретарка президента США Дональда Трампа Сара Сандерс має намір балотуватися на посаду губернатора штату Арканзас. Про висунення своєї кандидатури вона оголосить найближчим часом, передає CNN.

Чутки про вірогідність участі Сандерс у виборах почали ходити відразу після того, як вона залишила Білий дім у 2019 році і повернулася в Арканзас.

Зазначається, що Арканзас останнім часом є штатом, де перемагають республіканці. На останніх виборах президента за Дональда Трампа тут проголосували 62% виборців.

Батько Сари Сандерс, республіканський політик Майк Хакабі, був губернатором штату Арканзас з 1996-го по 2007 рік.

Нагадаємо, Сара Хакабі Сандерс в лютому 2016 року була призначена старшим радником виборчого штабу Дональда Трампа. Після перемоги на виборах Трамп в січні 2017 року призначив Сандерс заступником прессекретаря Білого дому. Вона стала прессекретарем адміністрації в липні 2017 року, змінивши на цій посаді Шона Спайсера.

Сара Сандерс протрималася на посаді два роки. Її змінила Стефані Грішем, яка була речницею першої леді США Меланії Трамп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також