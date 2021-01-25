Колишня речниця Трампа вирішила балотуватися на губернатора Арканзасу

Батько Сари Сандерс був губернатором штату Арканзас з 1996-го по 2007 рік.

Колишня прессекретарка президента США Дональда Трампа Сара Сандерс має намір балотуватися на посаду губернатора штату Арканзас. Про висунення своєї кандидатури вона оголосить найближчим часом, передає CNN.

Чутки про вірогідність участі Сандерс у виборах почали ходити відразу після того, як вона залишила Білий дім у 2019 році і повернулася в Арканзас.

Зазначається, що Арканзас останнім часом є штатом, де перемагають республіканці. На останніх виборах президента за Дональда Трампа тут проголосували 62% виборців.

Батько Сари Сандерс, республіканський політик Майк Хакабі, був губернатором штату Арканзас з 1996-го по 2007 рік.

Нагадаємо, Сара Хакабі Сандерс в лютому 2016 року була призначена старшим радником виборчого штабу Дональда Трампа. Після перемоги на виборах Трамп в січні 2017 року призначив Сандерс заступником прессекретаря Білого дому. Вона стала прессекретарем адміністрації в липні 2017 року, змінивши на цій посаді Шона Спайсера.

Сара Сандерс протрималася на посаді два роки. Її змінила Стефані Грішем, яка була речницею першої леді США Меланії Трамп.