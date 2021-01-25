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Сі Цзіньпін заявив про найсерйознішу світову економічну кризу з часів Другої світової

Глава КНР виступив на Всесвітньому економічному форумі.

Сі Цзіньпін заявив про найсерйознішу світову економічну кризу з часів Другої світової
Фото: EPA/UPG

Пандемія COVID-19 спровокувала найсерйозніший економічний спад із часів Другої світової війни.

Про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін на Всесвітньому економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Людство наразі зіткнулося із найсерйознішим економічним спадом із кінця Другої світової війни", - сказав Сі Цзіньпін, зазначивши, що одне з найважливіших завдань наразі - посилити координацію макроекономічної політики.

Глава КНР зазначив, що країни витратили трильйони доларів на заходи на підтримку економіки, але, незважаючи на це, у світі економічна ситуація, як і раніше, нестабільна.

Сі Цзіньпін зазначив, що його країна активно допомагає іншим державам протистояти COVID-19.

"Китай на сьогодні надав допомогу в боротьбі з пандемією понад 150 країнам і 13 міжнародним організаціям, відправив 36 медичних експертних груп до нужденних країн, активно підтримуючи та беручи участь у міжнародній співпраці щодо вакцини", - сказав глава КНР.

Як повідомляли, З 25 січня в режимі онлайн стартував "Давоський тиждень" - сесія Всесвітнього економічного форуму, на якій виступатимуть світові лідери та керівники ключових міжнародних організацій. Сесія триватиме по 29 січня включно.

Нагадаємо, в МВФ раніше попередили про те, що вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками.

Аналітики гуманітарної організації Oxfam попередили про рекордне, небачене щонайменше з початку 20 століття зростання нерівності у світі через пандемію коронавірусу.

Про економічні підсумки пандемії можна прочитати в статті на LB.ua.

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