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Один з головних конкурентів TikTok готується вийти на біржу

Компанію можуть оцінити приблизно в $60 млрд.

Один з головних конкурентів TikTok готується вийти на біржу
Фото: EPA/UPG

Китайська компанія Kuaishou Technology, що є одним з головним конкурентів власника TikTok - компанії ByteDance, готується залучити до 6,3 млрд доларів на гонконгській біржі, пише Financial Times.

Компанія планує продати акції на загальну суму від 4,9 до 5,4 млрд доларів (13,55-14,84 долара за акцію), але у інвесторів є опція перерозподілу акцій, що дозволить збільшити цю суму до 6,3 млрд доларів.

Це стане другим в історії за обсягом IPO технологічних компаній після виходу на біржу Uber: у травні 2019 року американська компанія залучила 8,1 млрд доларів.

Загальна оцінка Kuaishou може сягнути 61,7 млрд доларів.

Розміщення компанії, яку фінансує один з китайських техногігантів Tencent, відбувається на фоні посилення державного регулювання в Китаї. У листопаді через це в останній момент було зірвано IPO китайської фірми Ant Group.

Щоденна аудиторія Kuaishou налічує 262 млн користувачів, які переглядають відео в середньому 86 хвилин в день. Компанія в основному заробляє на комісії з переказів, якими користувачі винагороджують блогерів.

Нагадаємо, що TikTok теж планує вийти на IPO.

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