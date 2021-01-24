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Радник Зеленського з економічних питань: 2021 буде для України роком економічного зростання

Економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ, вважає Олег Устенко.

Радник Зеленського з економічних питань: 2021 буде для України роком економічного зростання
Фото: Макс Требухов

У 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ.

Про це заявив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко, повідомила пресслужба ОПУ.

Зростанню може сприяти виконання Україною “домашнього завдання” з покращення інвестиційного клімату та реалізація кроків зі стимулювання внутрішніх інвестицій.

“Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки”, – зазначив він.

Радник зауважив, що Україна значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там одразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких належить і українська.

“Але очікування на 2021 рік позитивне”, – сказав Олег Устенко.

За його словами, протягом останніх місяців на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема метали та продукцію сільського господарства, і є очікування, що така ситуація збережеться й надалі.

По-друге, як зауважив Олег Устенко, покращилася ситуація й на світових фінансових ринках.

“Після закінчення виборчої кампанії у США й до нещодавньої інавгурації 46-го Президента США Джо Байдена пішли в ріст усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали “тихі гавані”, зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій”, – зазначив він.

Водночас наша держава має серйозно підійти до виконання свого "домашнього завдання", зокрема в частині створення якісного інвестклімату, захисту права власності, покращення судової системи тощо, додав Устенко.

“Третій важливий стимул для економічного розвитку – це Національний банк, який, як я передбачаю, буде продовжувати відносно м'яку монетарну політику. На тому тижні монетарна рада НБУ залишила облікову ставку без змін. Вона залишається на історично низькому рівні за всі часи незалежності – 6%. Це означає, що економіка кредитується під 10-12% з можливим трендом на зменшення кредитної ставки. Це буде додатковим стимулом для економічного росту в цьому році”, – розповів Олег Устенко.

Ще одним додатковим імпульсом для економічного зростання, за словами радника Президента, можуть бути державні програми стимулювання економіки, такі як “Велике будівництво”, та спорудження великих інфраструктурних об’єктів, адже це сприяє появі робочих місць, підтримує вітчизняне машинобудування тощо.

“Крім того, є прогноз, що у 2021 році світ вийде з кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Україна почне отримувати вакцину. Постійно тривають переговори з боку МОЗ, Президент України спілкується з лідерами іноземних держав щодо можливості отримання Україною вакцини, і є надія, що це буде реалізовано досить швидко”, – зауважив він.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ключовими пріоритетами України у зовнішній економіці підтримку бізнесу, гарантування безпеки країни та побудову синергії із українцями з-за кордону.

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