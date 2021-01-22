Прем'єр на це відповів: "Ми не реагуємо на погрози".

Google пригрозив відключити пошук на території Австралії, якщо там ухвалять закон зі зобов'язанням платити медіа за використання контенту.

Як пише Guardian, ультиматум було поставлено минулої п'ятниці. Якщо компанія дійсно піде на такий радикальний крок, це торкнеться 19 млн австралійців, які щомісяця користуються пошуком Google.

Керуючий директор Google в Австралії Мел Сільва заявив на слуханнях у комітеті Сенату, що запропоноване регулювання створить "небезпечний прецедент".

"Принцип вільного лінкування між сайтами є фундаментальним для пошукового сервісу, а в поєднанні з некерованими фінансовим і операційним ризиком від цього законопроєкту, якщо він стане законом, не дасть нам іншого виходу, крім як припинити доступ до пошуку Google в Австралії", - сказав він.

Позицію Google підтримав і Facebook. Компанія пообіцяла видалити пости всіх новинних видань в Австралії. Причому це стосується не тільки самих медіа. Австралійські користувачі Facebook - а їх майже 17 млн - також не зможуть постити лінки на новини.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на це відповів: "Ми не реагуємо на погрози".

Нагадаємо, що Австралія може стати першою країною в світі, яка зобов'яже Facebook і Google платити медіакомпаніям за новини.

За останні 10 років у Австралії зникло понад три тисяч робочих місць для журналістів. Це пов'язано з тим, що рекламна виручка, яка раніше йшла в медіа, почала осідати в кишенях Google і Facebook. З кожних 100 австралійських доларів, які витрачають на інтернет-рекламу, крім оголошень, приблизно третина потрапляє до Google і Facebook.