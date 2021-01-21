Scania: справа інвесторів на особливому контролі ТСК

Судова система «перемогла» корупцію. Тепер саме українські суди очолили рейтинг негативних факторів , що, на думку бізнесу, впливали на інвестклімат у 2020 році, залишивши «корупцію» на другому місці. Хоча саме судова інстанція має бути гарантом недоторканності права власності як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів. В Україні це правило діє не завжди.

Наприкінці 2020 року парламентська Спецкомісія з питань захисту прав інвесторів взяла до розгляду звернення шведського інвестора, компанії Scania. Всесвітньо відомий виробник вантажних авто ризикує втратити в Україні 123 млн гривень через рішення Господарського суду Київської області.

Ця подія викликала великий резонанс не лише в Україні, а й поза її межами. А саму компанію рішення українського суду змусило замислитись над скороченням інвестицій в нашу країну.

Фото: scania.com

Претензії без доказів

Шведська компанія Scania, яка входить у групу Volkswagen, представлена в Україні з 1993 року, працює через офіційного дистриб'ютора (дочірню українську компанію ТОВ «Сканія Україна») та мережу дилерів. За останні 12 років роботи Scania сплатила в Україні податків на майже 100 мільйонів євро.

З одним з дилерів, ТОВ «Фірма Журавлина», Scania вирішила розірвати відносини ще у 2012 році. Причиною, як зазначає у своєму зверненні на адресу Спецкомісії ТОВ «Сканія Україна», стали не дотримання українською компанією умов договору про співпрацю.

Дилера «спіймали» на використанні не оригінальних, а також б/у деталей під час ремонту автомобілів Scania. Про розірвання відносин шведська компанія офіційно повідомила ТОВ «Фірма Журавлина. Однак, остаточно припинити їх вдалося лише у судовому порядку в 2017-му.

Минуло два роки, і вже екс-дилер звернувся до суду та зажадав від Scania компенсацій. За нібито «втрачену вигоду» та, начебто, не продані з вини шведської компанії автомобілі та ненадані послуги. Екс-дилер оцінив свої «претензії» у 123 млн грн.

Прикметно, що вимоги про стягнення з великого міжнародного інвестора сотень мільйонів гривень ґрунтувалися не на платіжних документах, а на самостійно вигаданих ТОВ «Фірма Журавлина» розрахунках. Документальні підтвердження, як зазначає Scania, були відсутні. Тому у компанії не сприйняли такий позов як загрозу.

Тим більшим було здивування інвестора, коли 21 вересня 2020 року Суддя Господарського суду Київської області Світлана Чонгова задовольнила вимоги ТОВ «Фірма Журавлина» в повному обсязі. Ця сума еквівалентна річним інвестиціям компанії Scania в Україні.

Юристи ТСК з питань захисту прав інвесторів уважно вивчили рішення суду, знайшли там безліч порушень. Починаючи від визнання допустимими доказами документів, які були складені позивачем самостійно, а також відсутності аргументації позиції суду в мотивувальній частині судового рішення.

Складається враження, що суддя Чонгова приймала його «як в останній раз» в прямому і переносному значенні. До речі, воно стало останнім у її кар’єрі – за кілька днів вона офіційно вийшла на пенсію.

Апеляція як тест

Scania є однією з провідних автомобільних компаній на світовому ринку, її продукція представлена у понад 100 країнах світу, а штат налічує понад 52000 співробітників. Будучи шведською міжнародною компанією, для інвестора є стандартом працювати у чіткій відповідності із міжнародними та національними законами.

Тепер в Україні подальша стратегія роботи Scania може залежати від одного-єдиного рішення Господарського суду Київської області. Наразі інвестор оскаржує його в апеляційному порядку.

Вже двічі засідання Північного апеляційного господарського суду щодо розгляду скарги ТОВ «Сканія Україна» на рішення Господарського суду Київської області переносилось. Вперше воно мало відбутись 8 грудня 2020 року, пізніше було перенесене на 19 січня 2021-го, участь в якому брав і представник ТСК з питань захисту прав інвесторів. А згодом – на 9 лютого.

Парламентська спецкомісія направлятиме клопотання про участь у судовому засіданні наших представників і в майбутньому. А також продовжить уважно стежити за перебігом розгляду апеляції Scania. Як і долею скарги на дії судді Світлани Чонгової до Вищої ради правосуддя. Оскільки, на нашу думку, ця справа не лише є показовою і важливою.

В судовій системі України, безперечно, багато порядних людей. Однак, допоки окремі служителі Феміди ухвалюватимуть сумнівні з точки зору закону рішення, репутація буде зіпсована для всіх.