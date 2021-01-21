В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
ГоловнаБлогиБлог Галини Янченко

Scania: справа інвесторів на особливому контролі ТСК

Судова система «перемогла» корупцію. Тепер саме українські суди очолили рейтинг негативних факторів, що, на думку бізнесу, впливали на інвестклімат у 2020 році, залишивши «корупцію» на другому місці. Хоча саме судова інстанція має бути гарантом недоторканності права власності як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів. В Україні це правило діє не завжди.

Наприкінці 2020 року парламентська Спецкомісія з питань захисту прав інвесторів взяла до розгляду звернення шведського інвестора, компанії Scania. Всесвітньо відомий виробник вантажних авто ризикує втратити в Україні 123 млн гривень через рішення Господарського суду Київської області.

Ця подія викликала великий резонанс не лише в Україні, а й поза її межами. А саму компанію рішення українського суду змусило замислитись над скороченням інвестицій в нашу країну.

Фото: scania.com

Претензії без доказів

Шведська компанія Scania, яка входить у групу Volkswagen, представлена в Україні з 1993 року, працює через офіційного дистриб'ютора (дочірню українську компанію ТОВ «Сканія Україна») та мережу дилерів. За останні 12 років роботи Scania сплатила в Україні податків на майже 100 мільйонів євро.

З одним з дилерів, ТОВ «Фірма Журавлина», Scania вирішила розірвати відносини ще у 2012 році. Причиною, як зазначає у своєму зверненні на адресу Спецкомісії ТОВ «Сканія Україна», стали не дотримання українською компанією умов договору про співпрацю.

Дилера «спіймали» на використанні не оригінальних, а також б/у деталей під час ремонту автомобілів Scania. Про розірвання відносин шведська компанія офіційно повідомила ТОВ «Фірма Журавлина. Однак, остаточно припинити їх вдалося лише у судовому порядку в 2017-му.

Минуло два роки, і вже екс-дилер звернувся до суду та зажадав від Scania компенсацій. За нібито «втрачену вигоду» та, начебто, не продані з вини шведської компанії автомобілі та ненадані послуги. Екс-дилер оцінив свої «претензії» у 123 млн грн.

Прикметно, що вимоги про стягнення з великого міжнародного інвестора сотень мільйонів гривень ґрунтувалися не на платіжних документах, а на самостійно вигаданих ТОВ «Фірма Журавлина» розрахунках. Документальні підтвердження, як зазначає Scania, були відсутні. Тому у компанії не сприйняли такий позов як загрозу.

Тим більшим було здивування інвестора, коли 21 вересня 2020 року Суддя Господарського суду Київської області Світлана Чонгова задовольнила вимоги ТОВ «Фірма Журавлина» в повному обсязі. Ця сума еквівалентна річним інвестиціям компанії Scania в Україні.

Юристи ТСК з питань захисту прав інвесторів уважно вивчили рішення суду, знайшли там безліч порушень. Починаючи від визнання допустимими доказами документів, які були складені позивачем самостійно, а також відсутності аргументації позиції суду в мотивувальній частині судового рішення.

Складається враження, що суддя Чонгова приймала його «як в останній раз» в прямому і переносному значенні. До речі, воно стало останнім у її кар’єрі – за кілька днів вона офіційно вийшла на пенсію.

Апеляція як тест

Scania є однією з провідних автомобільних компаній на світовому ринку, її продукція представлена у понад 100 країнах світу, а штат налічує понад 52000 співробітників. Будучи шведською міжнародною компанією, для інвестора є стандартом працювати у чіткій відповідності із міжнародними та національними законами.

Тепер в Україні подальша стратегія роботи Scania може залежати від одного-єдиного рішення Господарського суду Київської області. Наразі інвестор оскаржує його в апеляційному порядку.

Вже двічі засідання Північного апеляційного господарського суду щодо розгляду скарги ТОВ «Сканія Україна» на рішення Господарського суду Київської області переносилось. Вперше воно мало відбутись 8 грудня 2020 року, пізніше було перенесене на 19 січня 2021-го, участь в якому брав і представник ТСК з питань захисту прав інвесторів. А згодом – на 9 лютого.

Парламентська спецкомісія направлятиме клопотання про участь у судовому засіданні наших представників і в майбутньому. А також продовжить уважно стежити за перебігом розгляду апеляції Scania. Як і долею скарги на дії судді Світлани Чонгової до Вищої ради правосуддя. Оскільки, на нашу думку, ця справа не лише є показовою і важливою.

В судовій системі України, безперечно, багато порядних людей. Однак, допоки окремі служителі Феміди ухвалюватимуть сумнівні з точки зору закону рішення, репутація буде зіпсована для всіх.

Галина Янченко Галина Янченко , Народна депутатка, заступниця голови Антикорупційного комітету ВРУ, заступниця голови фракції "Слуга народу"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Другие записи блога:

Читайте також